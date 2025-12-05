The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

E-Scooter-Fahrer bei Selbstunfall in Worb schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Freitagmorgen in Worb bei einem Selbstunfall mit dem E-Scooter schwer verletzt worden. Er wurde ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich laut Kantonspolizei Bern kurz nach 6 Uhr auf der Tryssetstrasse. Der Fahrer war vom Käsereiweg her in Richtung Bangerten unterwegs, als er aus unbekannten Gründen stürzte. Drittpersonen leisteten Erste Hilfe, bevor der Mann vom Rettungsdienst versorgt und hospitalisiert wurde.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft