E-Scooter-Fahrer bei Selbstunfall in Worb schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Freitagmorgen in Worb bei einem Selbstunfall mit dem E-Scooter schwer verletzt worden. Er wurde ins Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich laut Kantonspolizei Bern kurz nach 6 Uhr auf der Tryssetstrasse. Der Fahrer war vom Käsereiweg her in Richtung Bangerten unterwegs, als er aus unbekannten Gründen stürzte. Drittpersonen leisteten Erste Hilfe, bevor der Mann vom Rettungsdienst versorgt und hospitalisiert wurde.