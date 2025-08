Ed Sheeran liebt Zürich und fährt Tram mit Schweizer Prominenten

Keystone-SDA

Der britische Sänger Ed Sheeran hat im Gespräch mit SRF von der Schweiz und insbesondere von Zürich geschwärmt. "Die Schweiz als Ganzes ist ein entspanntes Land, die Leute sind nett, alles ist sauber", sagte der 34-Jährige im Interview.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Er und seine Frau Cherry Seaborn seien oft in in der Schweiz, auch ausserhalb einer Tour. Die Familie seiner Frau fahre sehr gerne Ski. «Ich selbst bin nicht damit aufgewachsen, also musste ich da etwas reingedrängt werden», sagte Sheeran und fügte lachend hinzu: «Ich kann es nicht empfehlen, im Alter von 26 Jahren Skifahren zu lernen.»

Das Interview wurde beim Tramfahren in Zürich aufgenommen. Auch Topmodel Manuela Frey und Sängerin Chiara Castelli fuhren mit dem britischen Superstar durch die Stadt, wie auf ihren Instagram-Accounts zu sehen war. «Der beste Tourist ist zurück in der Stadt», schrieb Frey in ihrer Story. Wie es zu dem Foto gekommen sei, habe sie auf Anfrage des «Blick» noch nicht verraten dürfen. Sie lobte Sheeran für seine Bodenständigkeit und Bescheidenheit. «So viel Liebe für Ed! Er ist wirklich ein supertoller Typ», sagte Frey der Zeitung.

Auch Chiara Castelli kommentierte in ihrer Instagram-Story: «Lasst mich euch zeigen, wie die perfekte Tramfahrt aussieht. Manche mögen vielleicht sagen, das ist Photoshop. Aber ich nenne es Manifestieren.» Dazu teilte sie ein Video, auf dem sie sich lachend mit dem Briten im Tram unterhält. Der Musiker ist am Wochenende gleich zweimal im Letzigrund Stadion aufgetreten.