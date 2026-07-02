Ehemaliges Hotel in Savognin GR wird ab Dezember wieder genutzt

Keystone-SDA

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Das ehemalige Hotel Cube in Savognin, welches mehrere Jahre leer stand, wird ab Dezember als Jugendherberge genutzt. Am 18. Dezember erfolgt die Wiedereröffnung unter der Leitung der Schweizer Jugendherbergen.

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(Keystone-SDA) Am 29. März hat die Bevölkerung der Gemeinde Surses GR dem Kauf des ehemaligen Hotels Cube in Savognin mit 75 Prozent zugestimmt. Die Gemeinde beantragte einen Kredit von 8,9 Millionen Franken – fünf Millionen Franken für den Kauf, 3,7 Millionen für Investitionen sowie 200’000 Franken als Reserve.

Die seit mehreren Jahren ungenutzte Liegenschaft wurde gemäss einer Mitteilung der Schweizer Jugendherbergen vom Mittwoch mittlerweile von der Gemeinde übernommen und wird nun zu einer modernen Jugendherberge umgebaut. «Die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten schreiten zügig voran und werden rechtzeitig bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Die Jugendherberge Savognin wird pünktlich zur Wintersaison am 18. Dezember die ersten Gäste empfangen können», lässt sich Gemeindepräsident Daniel Wasescha zitieren.

Die neue Jugendherberge weist 178 Betten auf.

Das ehemalige Hotel Cube am Fuss der Bergbahnen wurde 2005 eröffnet, 2018 erstmals geschlossen, 2020 kurzzeitig wiedereröffnet und nach einem weiteren Versuch im Januar 2022 definitiv dichtgemacht.

Die Gemeinde kaufte das Hotel, weil sich kein Käufer abzeichnete. Dem österreichischen Unternehmer, der das Hotel besass, drohte der Konkurs. Das wollte die Gemeinde verhindern, um Imageschäden für die Region abzuwenden.