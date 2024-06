Ehemann: Prinzessin Anne erholt sich langsam

(Keystone-SDA) Auch drei Tage nach einem Zwischenfall mit einem Pferd auf ihrem Landsitz wird Prinzessin Anne weiter wegen ihrer Verletzungen in einem Krankenhaus beobachtet. “Sie wird herauskommen, wenn sie so weit ist”, sagte ihr Ehemann Tim Laurence (69) am Mittwoch nach einem Besuch in der Klinik in Bristol. Die 73-jährige Schwester von König Charles III. “erholt sich langsam”, sagte der Vizeadmiral.

Anne war am Sonntagnachmittag auf ihrem Anwesen Gatcombe Park in Westengland leicht verletzt worden und hatte eine Gehirnerschütterung erlitten. Britischen Medien zufolge kann sie sich nicht an den Zwischenfall erinnern. Die Verletzungen könnten nach Einschätzung ihrer Ärzte durch die Beine oder den Kopf eines Pferdes verursacht worden sein. Der Palast hatte mitgeteilt, dass die Princess Royal, wie ihr offizieller Titel lautet, sich wieder vollständig erholen werde.

Die Tochter von Queen Elizabeth II. ist eine passionierte Reiterin und nahm 1976 im Vielseitigkeitsreiten an den Olympischen Spielen teil.