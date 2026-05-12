Eidgenössisches Schützenfest in Chur erwartet 35’000 Teilnehmende

Keystone-SDA

In rund drei Wochen findet das Eidgenössische Schützenfest (ESF) in Chur und Umgebung statt. Während eines Monats werden rund 35'000 Teilnehmer und 100'000 Besucher erwartet.

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(Keystone-SDA) Für den Startschuss des Eidgenössischen Schützenfestes am 4. Juni in Chur ist fast alles bereit. «Rund 5000 Personen werden uns bei den Vorbereitungsarbeiten und während der Veranstaltung helfen», erklärte Generalsekretär Carl Frischknecht gegenüber Keystone-SDA.

Die Veranstaltung bringt zwei Premieren mit sich. Zum ersten Mal wird bei einem Schützenfest auf allen Distanzen geschossen: mit dem Gewehr auf 300, 50 und 10 Meter sowie mit der Pistole auf 50, 25 und 10 Meter. Und zum ersten Mal werden die Ergebnisse direkt elektronisch übermittelt, wodurch Tonnen von Papier eingespart werden können.

Ein Budget von 14 Millionen Franken

Das Budget beläuft sich auf rund 14 Millionen Franken, wovon 4 Millionen von Sponsoren und Partnern finanziert werden. «Es war eine Herausforderung, diese Summe aufzubringen», erklärte der Präsident des Organisationskomitees und Mitte-Nationalrat Martin Candinas. «Gemäss ihren Richtlinien dürfen internationale Unternehmen den Schiesssport nicht unterstützen, da es dabei um Waffen geht.»

Der Hauptschiessplatz befindet sich am Rossboden in Chur. Die übrigen 19 Schiessplätze werden über den Kanton verteilt sein: von Sufers bis Versam, von Davos bis Thusis. Auch in Walenstadt im Kanton St. Gallen ist ein Schiessplatz vorgesehen.

Höhepunkt der Veranstaltung ist am 13. Juni ein Umzug durch die Stadt Chur mit anschliessender Flugshow der Patrouille Suisse. Das Eidgenössische Schützenfest findet alle vier Jahre statt. In Chur wurde es bereits dreimal ausgetragen: 1842, 1949 und 1985.