Ein Verletzter bei Auffahrunfall von drei Autos in Winterthur

Keystone-SDA

In Winterthur sind am Dienstagmorgen drei Autos kollidiert. Ein 33-jähriger Lenker wurde dabei mittelschwer verletzt. Die anderen beiden Lenker im Alter von 61 und 53 Jahren kamen mit dem Schrecken davon.

(Keystone-SDA) Der Auffahrunfall im Stadtteil Grüze passierte um 7 Uhr am Morgen. Die Unfallursache ist gemäss Angaben der Stadtpolizei noch unklar. Beim Verletzten handelte es sich um den Lenker des zuletzt fahrenden Autos. Zwei der drei Autos haben nur noch Schrottwert.