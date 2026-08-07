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Ein Verletzter bei Frontalkollision in Rongellen GR

Keystone-SDA

Bei Rongellen GR ist es am Donnerstag während eines Überholmanövers zu einer Frontalkollision gekommen. Ein 52-Jähriger wurde dabei verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Wohnmobil nach 11 Uhr von der Viamala über die Hauptstrasse in Richtung Thusis. In Rongellen setzte er gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Freitag vor einer Rechtskurve zum Überholen eines vor ihm fahrenden Autos an.

Das Überholmanöver habe sich bis in die folgende Linkskurve hinein erstreckt, worauf das Wohnmobil frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 27-Jährigen kollidierte. Der 52-Jährige wurde verletzt und mit der Rettung Mittelbünden ins Spital nach Thusis gebracht. Die Kantonspolizei Graubünden sperrte die Italienische Strasse bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle während rund eineinhalb Stunden.

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