Ein Verletzter nach Brand in Wohnhaus in Locarno

Keystone-SDA

Wegen eines Brandes in einem Wohnhaus mussten am Mittwochmittag in Locarno 20 Personen evakuiert werden. Eine Person erlitt eine leichte Rauchvergiftung und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ausgebrochen war der Brand in der Küche einer Wohnung im dritten Stock, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Die verletzte Person habe sich in der Wohnung befunden, in welcher der Brand ausgebrochen war.

Die Ursache des Brandes sei noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen, hält die Polizei weiter fest.