The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Ein Verletzter nach Brand in Wohnhaus in Locarno

Keystone-SDA

Wegen eines Brandes in einem Wohnhaus mussten am Mittwochmittag in Locarno 20 Personen evakuiert werden. Eine Person erlitt eine leichte Rauchvergiftung und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ausgebrochen war der Brand in der Küche einer Wohnung im dritten Stock, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Die verletzte Person habe sich in der Wohnung befunden, in welcher der Brand ausgebrochen war.

Die Ursache des Brandes sei noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen, hält die Polizei weiter fest.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft