Einbrecher stehlen Waffen aus Geschäft in Gossau SG

Keystone-SDA

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte 14 Faustfeuerwaffen aus einem Laden in Gossau gestohlen. Die Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsbereich des Waffengeschäfts und brach dort eine Vitrine auf, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.

(Keystone-SDA) Bereits in der Nacht auf Sonntag wurden bei einem Einbruch in eine Schiessanlage in Wittenbach SG mehrere Waffen aus einer Vitrine entwendet.

Am frühen Donnerstagmorgen der vergangenen Woche stahlen Unbekannte ausserdem zehn Faustfeuerwaffen bei einem Einbruch in ein Waffengeschäft in Altstätten SG. Sie entwendeten zuvor zwei Fahrzeuge aus einem Garagenbetrieb. Mit einem der Autos rammten sie den Eingangsbereich des Waffengeschäfts und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum.

Derzeit könne noch keine Aussage zu konkreten Zusammenhängen der drei Einbruchsdiebstählen gemacht werden, erklärte Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Polizei ermittle jedoch in diese Richtung.