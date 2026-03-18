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Eine Person bei Seilbahnunfall in Engelberg verstorben

Keystone-SDA

Beim Absturz einer Seilbahn im Skigebiet Engelberg-Titlis ist am Mittwochvormittag eine Person verstorben. Sie war alleine in der Gondel. Das hat die Kantonspolizei Nidwalden vor den Medien mitgeteilt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Der Unfall hat sich demnach kurz vor 11 Uhr im Gebiet Trübsee ereignet. Eine Gondel der Anlage «Titlis Xpress» sei kurz nach der Mittelstation in Richtung Schlächtismatt abgestürzt und habe sich mehrmals überschlagen.

Der Betrieb der Bahn wurde daraufhin eingestellt und die Personen in anderen Gondeln evakuiert, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Evakuierung war am Mittwochnachmittag noch im Gange, insbesondere im oberen Bereich der Anlage.

Weitere Angaben zur verstorbenen Person und zu den weiteren Umständen machte der Polizeisprecher zunächst nicht. Der Unfallhergang sei Gegenstand von Ermittlungen.

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