Eine Person verletzt sich bei Frontalkollision in Buttisholz LU

Keystone-SDA

Am Montagabend ist es auf der Kantonsstrasse in Buttisholz zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos gekommen. Dabei wurde eine Person verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut der Luzerner Staatsanwaltschaft geriet eine 26-jährige Autofahrerin auf der Kantonsstrasse im Gebiet «Ober Stalte» in Buttisholz auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, wie es im Communiqué am Dienstag hiess.

Eine Person musste durch eine Ambulanz mit Verletzungen ins Spital gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 60’000 Franken.

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Kantonsstrasse vorübergehend gesperrt werden.

