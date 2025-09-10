Eine Traglufthalle soll in St. Gallen das Hallenbad ersetzen
In der Stadt St. Gallen wird das Hallenbad Blumenwies umgebaut und erweitert. Als vorübergehenden Ersatz ist über dem Freibad Lerchenfeld eine Traglufthalle vorgesehen. Nun starten die Arbeiten für das zweijährige Provisorium.
(Keystone-SDA) Mit dem «Winterbad Lerchenfeld» könne im Winter eine zusätzliche Wasserfläche angeboten werden, während das Hallenbad Blumenwies geschlossen bleibe, teilte die Stadt St. Gallen am Mittwoch mit.
Für die Traglufthalle, die über den 50-Meter-Schwimmbahnen und dem Nichtschwimmerteil zu stehen kommt, seien die Fundamente bereits im Frühjahr installiert worden. Die massgeschneiderten Membrane für die Traglufthalle sollen bald angeliefert werden. Sie werden danach über ein Gebläse mit Luft gefüllt.
Die Erneuerung und Erweiterung des Hallenbads Blumenwies kostet 45,3 Millionen Franken. Das Projekt wurde im September 2022 von den städtischen Stimmberechtigten genehmigt. Für das zweijährige Provisorium wird mit Ausgaben von rund 1,6 Millionen Franken gerechnet.