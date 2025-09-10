The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Eine Traglufthalle soll in St. Gallen das Hallenbad ersetzen

Keystone-SDA

In der Stadt St. Gallen wird das Hallenbad Blumenwies umgebaut und erweitert. Als vorübergehenden Ersatz ist über dem Freibad Lerchenfeld eine Traglufthalle vorgesehen. Nun starten die Arbeiten für das zweijährige Provisorium.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit dem «Winterbad Lerchenfeld» könne im Winter eine zusätzliche Wasserfläche angeboten werden, während das Hallenbad Blumenwies geschlossen bleibe, teilte die Stadt St. Gallen am Mittwoch mit.

Für die Traglufthalle, die über den 50-Meter-Schwimmbahnen und dem Nichtschwimmerteil zu stehen kommt, seien die Fundamente bereits im Frühjahr installiert worden. Die massgeschneiderten Membrane für die Traglufthalle sollen bald angeliefert werden. Sie werden danach über ein Gebläse mit Luft gefüllt.

Die Erneuerung und Erweiterung des Hallenbads Blumenwies kostet 45,3 Millionen Franken. Das Projekt wurde im September 2022 von den städtischen Stimmberechtigten genehmigt. Für das zweijährige Provisorium wird mit Ausgaben von rund 1,6 Millionen Franken gerechnet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft