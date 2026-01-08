Elektrischer Schneepflug auf Ostschweizer Autobahnen bewährt sich

Keystone-SDA

Die Diesel-Lkw für den Winterdienst auf den Ostschweizer Autobahnen werden schrittweise durch Fahrzeuge mit alternativen Antrieben ersetzt. Zu einem batterielektrischen Schneepflug, welcher seit Ende 2024 im Einsatz ist, zieht das St. Galler Baudepartement eine positive Bilanz.

(Keystone-SDA) «Der E-LKW hat sich sehr gut bewährt und stellt einen vollwertigen Ersatz des Diesel-LKWs dar», schrieb die Medienstelle des Bau- und Umweltdepartements auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der batterieelektrische Lastwagen wurde im November 2024 vorgestellt und ist nun in der zweiten Wintersaison auf den Ostschweizer Autobahnen der sogenannten Gebietseinheit VI im Einsatz.

Technische Nachteile seien beim batterieelektrischen Lastwagen gegenüber den Diesel-Varianten keine aufgetreten, hiess es beim Baudepartement weiter. Nur das Schnellladen funktioniere aktuell noch nicht. Die langen Ladezeiten des E-LKW führten dazu, dass dieser weniger Stunden im Einsatz war als die dieselbetriebenen Fahrzeuge.

Damit die Batterie des E-LKW künftig schneller geladen werden kann, sind Umbauten am Fahrzeug nötig. «Die Kosten gehen zu Lasten des Lieferanten, da diese Funktionalität Teil der Anforderung in der Beschaffung war», so das Bau- und Umweltdepartement weiter.

C02-neutrale Flotte bis 2040

Die Beschaffung eines weiteren batterieelektrischen Lastwagens für den Winterdienst wird derzeit vorbereitet. Wann genau es soweit ist, könne derzeit aber noch nicht gesagt werden. «Die weitere Umsetzung hängt von limitierenden Faktoren ab wie dem Bau weiterer Ladeinfrastruktur und dem Ausbau der Anschlussleistung auf unseren Werkhöfen.»

Klar sind hingegen die Vorgaben des Bundesamts für Strassen (Astra): Ab 2030 dürfen nur noch LKW mit erneuerbaren Treibstoffen beschafft werden. Im Jahr 2040 muss die Dekarbonisierung der gesamten Flotte abgeschlossen sein.

Die Gebietseinheit VI ist eine Abteilung im Bau- und Umweltdepartement. Sie verantwortet im Auftrag des Astra den Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen in den Kantonen St. Gallen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus und Thurgau.