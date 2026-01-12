Elektrizitätsunternehmen rechnen mit Versorgungsproblemen bis 2050

Keystone-SDA

Wegen schleppender Ausbauprojekte und hohem Bedarf verfehlt die Schweiz laut den Schweizer Elektrizitätsunternehmen ihre gesetzlichen Versorgungsziele bis 2050 deutlich. Zu diesem Schluss kommt der Verband in seinem ersten Stromversorgungsindex.

Von 100 möglichen Punkten erreicht die Schweiz per 2050 nur deren 69, wie der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) am Montag vor den Medien in Bern darlegte. Bis 2035 rechnet er mit einem Index von 82 Punkten. Schuld an der Verschlechterung seien der Anstieg der Stromnachfrage und der Ausstieg aus der Kernenergie.

Der VSE stützt sich auf seine Studie «Energiezukunft 2050», die wiederum auf der Energie- und Klimastrategie sowie dem Stromgesetz basiert.

Der Verband bemängelt eine unzureichende Winterproduktion aus erneuerbaren Energien, den stockenden Ausbau des Stromnetzes, eingeschränkte Importmöglichkeiten und fehlende gesellschaftlich tragfähige Lösungen. Er fordert mehr Winterproduktion aus erneuerbaren Energien, einen Netzausbau und ein Stromabkommen.