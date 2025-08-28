The Swiss voice in the world since 1935
Emma Stone: «Ich glaube an Aliens»

Keystone-SDA

Oscar-Preisträgerin Emma Stone gibt sich überzeugt, dass im All mehr existiert als nur die Menschheit. Auf die Frage, ob sie an eine "allwissende Intelligenz" glaube, "die auf uns herabblickt", sagte die 36-Jährige, sie sei ein grosser Fan des Astrophysikers Carl Sagan.

(Keystone-SDA) «Er war fest davon überzeugt, dass die Vorstellung, wir seien allein in diesem unendlichen Universum, wirklich allein – nicht, dass wir beobachtet werden, sondern dass wir hier draussen allein sind – eine ziemlich narzisstische Denkweise ist.» Scherzend fügte sie hinzu: «Also ja, ich gebe es zu. Ich glaube an Aliens.»

Stone ist beim Filmfest Venedig im Wettbewerbsbeitrag «Bugonia» zu sehen. In dem Werk von Giorgos Lanthimos («Poor Things») verkörpert sie eine Unternehmenschefin, die von zwei Verschwörungsideologen gekidnappt wird. Die beiden glauben, die Managerin sei ein Alien.

