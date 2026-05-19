Emma und Finn sind die beliebtesten Baby-Vornamen der Stadt Zürich

Keystone-SDA

Emma, Sofia und Sophia wurden in der Stadt Zürich im letzten Jahr am häufigsten als Namen vergeben. Am beliebtesten bei den Jungs waren Finn und Louis. Viele Babys erhielten wieder einen Zweitnamen.

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(Keystone-SDA) 19 Neugeborene erhielten im vergangenen Jahr den Namen Emma, Sofia und Sophia, wie die Stadt Zürich am Dienstag mitteilte. Für den Namen Emma ist das nichts Neues, denn er führte die Rangliste schon 2024 sowie von 2014 bis 2018 an.

Seit letztem Jahr teilt sich der Vorname Emma jedoch den ersten Rang mit Sofia und der alternativen Schreibweise Sophia. Auf den weiteren Plätzen folgen Olivia und Mila mit 18 und 17 Neugeborenen.

Aufsteigerin des letzten Jahres war Cleo. Der Name wurde an zehn mehr Neugeborene vergeben als noch im Jahr 2024.

Unter den Knaben waren Finn und Louis die beliebtesten Namen. Sie führen mit je 22 Neugeborenen die Rangliste an. Gefolgt von Leon sowie Emil und Theo.

Im Trend liegen offenbar wieder Zweitnamen. Einen solchen erhält in der Stadt Zürich fast jedes zweite Neugeborene. Der Trend eines Zweitnamens steigt seit dem Tiefstwert im Jahr 1975 – damals lag er bei 38.9 Prozent – kontinuierlich. Der Anteil an Zweitnamen stieg letztes Jahr auf 53,2 Prozent. Meistens geben Eltern, die einen kurzen Erstnamen gewählt haben ihrem Kind noch einen zweiten Namen.