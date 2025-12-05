Energie-Uri-Gruppe erzielt stabiles Ergebnis

Die Energie-Uri-Gruppe verzeichnete im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Rückgang der Gesamtleistung aufgrund der sinkenden Energiebeschaffungskosten. Dennoch schloss das Unternehmen praktisch auf dem Vorjahresniveau ab.

(Keystone-SDA) Die Energie-Uri-Gruppe erzielt im Geschäftsjahr 2024/2025 ein Betriebsergebnis von 14,9 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Im Vorjahr waren es 15,1 Millionen Franken.

Das Betriebsergebnis lag mit 10,7 Millionen Franken gar eine halbe Million über jenem aus dem Vorjahr.

Die Menge an produzierter erneuerbarer Energie ging deutlich zurück: von 381 Millionen Kilowattstunden auf 307 Millionen Kilowattstunden. Dies liege am Potenzial der Wasserkraft, das insbesondere im Sommerhalbjahr unterdurchschnittlich ausfiel.

Unterstation Bürglen erneuert

Die Energie-Uri-Gruppe investierte im vergangenen Geschäftsjahr fast 30 Millionen Franken, dies vor allem in Kraftwerke und Netze. In der Mitteilung hob das Unternehmen die Erneuerung der Unterstation Bürglen hervor. Das dortige Kraftwerk bildet den zentralen Produktions- und Versorgungsknoten im Netzgebiet von Energie Uri und sei nun «fit für zukünftige Herausforderungen».

Die gesamte Wertschöpfung belief sich auf 53,4 Millionen Franken und überschritt damit, wie schon in den letzten Jahren, die 50-Millionen-Grenze.

Einsatz von künstlicher Intelligenz

Zu den wichtigen Projekten des Geschäftsjahrs 2025/2026 gehören mitunter die Bauarbeiten für das Kraftwerk die Bauarbeiten für das Kraftwerk Meiental und die Inbetriebnahme der «H2Uri AG» in Bürglen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Unternehmens liege auf dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Sie soll in der Energiewirtschaft genauer Prognosen, optimierte Bewirtschaftung und tiefere Ausgleichsenergiekosten ermöglichen.

Zur Energie-Uri-Gruppe gehören neben der Energie Uri AG zwölf weitere Gesellschaften. Der Energieversorger liefert Strom aus Wasserkraft und Photovoltaik sowie erneuerbarer Wärme/Kälte.