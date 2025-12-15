Energieunternehmen planen einen Windpark in Pfäfers SG

Keystone-SDA

Energieunternehmen planen in St. Margrethenberg oberhalb von Pfäfers SG einen Windpark mit drei oder vier Windenergieanlagen. Nun startet der Kanton das Verfahren für einen Sondernutzungsplan.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Energieertrag der geplanten Anlagen werde auf zwischen 20 bis 30 Gigawattstunden pro Jahr geschätzt, teilte der Kanton St. Gallen am Montag mit. Damit könnten rund 5000 Haushalte beliefert werden.

Ein Konsortium bestehend aus der St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG, der SN Energie AG und der lokal verankerten Grotwind GmbH reichte beim kantonalen Amt für Raumentwicklung und Geoinformation ein Gesuch für einen Sondernutzungsplan ein.

Die Bevölkerung werde während des Verfahrens zur öffentlichen Mitwirkung eingeladen, hiess es in der Mitteilung weiter. «Nach allfälligen Anpassungen legt der Kanton den Sondernutzungsplan, den Umweltverträglichkeitsbericht und das Baugesuch öffentlich auf.»

Nachdem die Interessenabwägung zwischen Nutzen und Schutzinteressen erfolgt sei, entscheide die Regierung über die Einsprachen, genehmige den Sondernutzungsplan und erteile die Baubewilligung in einem Gesamtentscheid. Danach würde die Frist für ein allfälliges Rechtsmittelverfahren starten.