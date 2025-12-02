Entscheide des St. Galler Kantonsrats am Dienstag
Der St. Galler Kantonsrat hat am Dienstag, dem zweiten Tag der Wintersession:
(Keystone-SDA) – eine Interpellation zu Abstandsregeln für Windenergieanlagen in kommunalen Baureglementen für dringlich erklärt;
– eine Interpellation zum Zubringer Güterbahnhof in der Stadt St. Gallen für dringlich erklärt;
– von der Schwerpunktplanung der Regierung 2025-2035 Kenntnis genommen;
– einen Antrag auf Erhöhung des Rahmenkredits der Katastrophenhilfe um 100’000 Franken im Rahmen des Lotteriefonds abgelehnt;
– einen Beitrag von 195’000 Franken aus dem Lotteriefonds für das Projekt «Minasa» des Vereins Saiten gestrichen;
– dem Kantonsratsbeschluss über Beiträge aus dem Lotteriefonds 2025 zugestimmt;
– mit 92 gegen 24 Stimmen Eintreten auf den Kantonsratsbeschluss über das Entlastungspaket beschlossen;
– einen Rückweisungsantrag zum Entlastungspaket mit 109 gegen 5 Stimmen abgelehnt;
– Nachträge zum Sozialhilfegesetz, zum Personalgesetz und zum Gesundheitsgesetz in erster Lesung beraten. Sie stehen im Zusammenhang mit dem Entlastungspaket. Am Mittwoch folgt die zweite Lesung;