Entsorgtes Reinigungsmittel verschmutzt Bach in Thal SG

Keystone-SDA

In einem Betrieb in Thal ist am Donnerstag tensidhaltiges Reinigungsmittel in einen Schacht entsorgt worden. Daraufhin bildete sich Schaum in einem Bach. Die Polizei wird die verantwortlichen Personen anzeigen. Schäden an Flora und Fauna seien keine bekannt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Notrufzentrale erhielt kurz nach 16.30 Uhr die Meldung über Schaum im Steinlibach, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Der Umweltschadendienst des Kantons St. Gallen fand heraus, dass in einem Betrieb in Thal Reinigungsmittel in einen Meteorwasserschacht entsorgt worden war und so in den Steinlibach gelangte.

Das Abwasser im Schacht konnte durch den Abwasserverband umgeleitet werden, sodass der Zufluss in den Bach gestoppt wurde. Zusätzlich wurden von der Verschmutzung betroffene Schächte abgesaugt und die Leitungen mit Frischwasser gespült, heisst es im Communiqué weiter.

Die Kantonspolizei ermittelt, wer genau das Reinigungsmittel in den Schacht goss. Die Verantwortlichen werden dann wegen Umweltwiderhandlungen angezeigt.