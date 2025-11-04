Erfolgloser Rammbock-Einbruch bei Juwelier in Basler Freien Strasse

Keystone-SDA

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen mit einem Auto als Rammbock in ein Juweliergeschäft in der Basler Freien Strasse eingebrochen. Sie flüchteten jedoch ohne Diebesgut, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die mutmasslichen Täter wollten kurz nach 04.00 durch die beschädigte Scheibe in das Schmuck- und Uhrengeschäft Bucherer in der Basler Einkaufsmeile einsteigen. Sie flüchteten mit einem dunklen BMW in Richtung Barfüsserplatz. Eine sofortige Fahndung verlief bislang erfolglos, wie es im Communiqué heisst.