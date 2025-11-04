Erfolgloser Rammbock-Einbruch bei Juwelier in Basler Freien Strasse
Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen mit einem Auto als Rammbock in ein Juweliergeschäft in der Basler Freien Strasse eingebrochen. Sie flüchteten jedoch ohne Diebesgut, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.
(Keystone-SDA) Die mutmasslichen Täter wollten kurz nach 04.00 durch die beschädigte Scheibe in das Schmuck- und Uhrengeschäft Bucherer in der Basler Einkaufsmeile einsteigen. Sie flüchteten mit einem dunklen BMW in Richtung Barfüsserplatz. Eine sofortige Fahndung verlief bislang erfolglos, wie es im Communiqué heisst.