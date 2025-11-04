The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Erfolgloser Rammbock-Einbruch bei Juwelier in Basler Freien Strasse

Keystone-SDA

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen mit einem Auto als Rammbock in ein Juweliergeschäft in der Basler Freien Strasse eingebrochen. Sie flüchteten jedoch ohne Diebesgut, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die mutmasslichen Täter wollten kurz nach 04.00 durch die beschädigte Scheibe in das Schmuck- und Uhrengeschäft Bucherer in der Basler Einkaufsmeile einsteigen. Sie flüchteten mit einem dunklen BMW in Richtung Barfüsserplatz. Eine sofortige Fahndung verlief bislang erfolglos, wie es im Communiqué heisst.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft