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Ergebnisse aus dem Kanton Basel-Stadt

Die detaillierten Ergebnisse der kantonalen Abstimmungen aus dem Kanton Basel-Stadt (BS)

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Änderung des Gesetzes über die direkten Steuern: JA

Ja-Anteil: 53,35 Prozent (34’312 Stimmen) Nein-Anteil: 46,65 Prozent (30’001 Stimmen) Stimmbeteiligung: 64,97 Prozent Initiative für ein «Neues Stadttaubenkonzept Kanton Basel-Stadt»: NEIN

Ja-Anteil: 36,23 Prozent (23’084 Stimmen) Nein-Anteil: 63,77 Prozent (40’630 Stimmen) Stimmbeteiligung: 64,97 Prozent Finanzierung der weiteren Arbeit im Zusammenhang mit dem Herzstück und dem Bahnknoten Basel: JA

Ja-Anteil: 56,19 Prozent (35’952 Stimmen) Nein-Anteil: 43,81 Prozent (28’029 Stimmen) Stimmbeteiligung: 64,97 Prozent Klybeckinsel-Volksinitiative: NEIN

Ja-Anteil: 38,20 Prozent (24’222 Stimmen) Nein-Anteil: 61,80 Prozent (39’186 Stimmen) Stimmbeteiligung: 64,97 Prozent Gegenvorschlag Klybeckinsel-Volksinitiative: JA

Ja-Anteil: 67,76 Prozent (41’519 Stimmen) Nein-Anteil: 32,24 Prozent (19’756 Stimmen) Stimmbeteiligung: 64,97 Prozent Stichentscheid Klybeckinsel-Volksinitiative: NEIN

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