Erhebliche Waldbrandgefahr in Teilen des Kantons Bern

Keystone-SDA

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Der Kanton Bern hat am Freitag vor erheblicher Waldbrandgefahr in mehreren Regionen gewarnt. Betroffen sind die sonnenexponierten Hänge entlang des Jurabogens, Thun sowie die Sonnseite des Thuner- und Brienzersees.

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(Keystone-SDA) Bei windigen Verhältnissen sei ganz auf Feuer zu verzichten, teilte der Kanton mit. Feuer dürfe nur in fest eingerichteten Feuerstellen entfacht werden und sei stets zu beaufsichtigen. Funkenwurf müsse sofort gelöscht werden. Beim Verlassen der Feuerstelle sei die Glut vollständig zu löschen.

Die Stufe «erheblich» bedeutet die dritte von insgesamt fünf Gefahrenstufen.