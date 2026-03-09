Ermittlungen gegen Gemeindepräsidenten von Crans-Montana VS

Die Walliser Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana strafrechtliche Ermittlungen gegen fünf weitere Personen aufgenommen. Unter ihnen ist Gemeindepräsident Nicolas Féraud.

(Keystone-SDA) Bei den vier anderen Personen handelt sich um den ehemaligen Gemeinderat, der zwischen 2021 und 2024 für die öffentliche Sicherheit zuständig war, den Verantwortlichen für Brandschutz in den Jahren 2020 bis 2024 und dessen Stellvertreter sowie ein Mitglied des aktuellen Teams für öffentliche Sicherheit. Dies bestätigte die Walliser Staatsanwaltschaft am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zuerst darüber berichtet hatte «24 heures».

Die fünf Angeklagten müssen sich wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung verantworten. Es handelt sich um dieselben Anklagepunkte, die auch gegen die Betreiber der Unglücksbar «Le Constellation», Jacques und Jessica Moretti, sowie gegen den ehemaligen und den aktuellen Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde Crans-Montana erhoben wurden.

Ermittelt wird nun seit dem vergangenen Donnerstag gegen insgesamt neun Personen. 41 Menschen waren bei der Brandkatastrophe ums Leben gekommen und 115 wurden teils schwer verletzt.