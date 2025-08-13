The Swiss voice in the world since 1935
Erneut eine tote Person in den Walliser Bergen

Keystone-SDA

Rettungskräfte haben am Montag an der Testa del Leone bei Zermatt VS eine leblose Person geborgen. Das Opfer wurde noch nicht identifiziert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die italienische Bergrettung der Guardia di Finanza hatte die Leiche der Person bei einer Suchaktion kurz vor 16 Uhr im Gebiet der Testa del Leone auf Schweizer Boden entdeckt, wie die Walliser Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten. Die italienischen Bergretter informierten anschliessend die Schweizer Behörden über den Fund.

Danach bargen Einsatzkräfte mit einem Helikopter der Air Zermatt die tote Person auf einer Höhe von etwa 3300 Metern. Die Testa del Leone (3715 Meter über Meer) ist ein Grenzkamm zwischen der Schweiz und Italien.

Die formelle Identifikation des Opfers ist im Gange. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zur Klärung des Hergangs eingeleitet.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

