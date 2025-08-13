Erneut eine tote Person in den Walliser Bergen
Rettungskräfte haben am Montag an der Testa del Leone bei Zermatt VS eine leblose Person geborgen. Das Opfer wurde noch nicht identifiziert.
(Keystone-SDA) Die italienische Bergrettung der Guardia di Finanza hatte die Leiche der Person bei einer Suchaktion kurz vor 16 Uhr im Gebiet der Testa del Leone auf Schweizer Boden entdeckt, wie die Walliser Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten. Die italienischen Bergretter informierten anschliessend die Schweizer Behörden über den Fund.
Danach bargen Einsatzkräfte mit einem Helikopter der Air Zermatt die tote Person auf einer Höhe von etwa 3300 Metern. Die Testa del Leone (3715 Meter über Meer) ist ein Grenzkamm zwischen der Schweiz und Italien.
Die formelle Identifikation des Opfers ist im Gange. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zur Klärung des Hergangs eingeleitet.