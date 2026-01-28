Erschliessung des Wägitals SZ soll sicherer werden

Der Kanton Schwyz will die Strasse ins Wägital im Gebiet Rempen auf einer Länge von 400 Metern sanieren und ausbauen. Die Fahrbahn soll breiter und damit sicherer sowie besser vor Erdrutschen geschützt werden.

(Keystone-SDA) Das Tiefbauamt des Kantons Schwyz hat das Projekt öffentlich aufgelegt, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Es soll 10,6 Millionen Franken kosten, die Mittel sind noch vom Kantonsrat zu genehmigen. Kommt es zu keinen Verzögerungen, soll im Spätherbst 2027 oder im Frühling 2028 mit den Arbeiten begonnen werden.

Ziel der Arbeiten sei es, die Erschliessungs- und Verkehrssicherheit zu erhöhen, teilte die Staatskanzlei mit. Der Abschnitt werde den gleichen Standard haben wie die anderen bereits sanierten Abschnitte der Kantonsstrasse Siebnen-Vorderthal.

So sollen die beiden Fahrspuren auf je 3,5 Meter verbreitert werden, so dass sich Lastwagen auf dem ganzen sanierten Abschnitt mit reduziertem Tempo kreuzen können.

Die Staatskanzlei bezeichnet die Geologie als Herausforderung. Um Setzungen der Strasse zu verhindern, sind neue Stützkonstruktionen vorgesehen. Das Hangwasser soll gesammelt und abgeleitet werden.