Erst wenige Zürcher Firmen stellen Antrag auf Kurzarbeit

Keystone-SDA

Die neuen US-Strafzölle von 39 Prozent haben im Kanton Zürich noch keinen Ansturm auf Kurzarbeit ausgelöst. Die Zahl der zollbedingten Voranmeldungen liegt derzeit im mittleren, zweistelligen Bereich, wie es beim Kanton am Montag auf Anfrage hiess.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Seit Anfang Jahr bis Ende Juli genehmigte das kantonale Amt für Arbeit insgesamt 222 Voranmeldungen auf Kurzarbeit. Bei rund 60 Prozent betrifft dies Unternehmen aus der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Die neuen US-Zölle in der Höhe von 39 Prozent auf Schweizer Exporte traten am Donnerstag in Kraft.

