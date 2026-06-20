Erster grosser Waldbrand des Jahres in Griechenland

Keystone-SDA

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Ein grosser Waldbrand hält die Feuerwehr auf der griechischen Insel Euböa in Atem. Das Feuer brach am Samstagmittag in der Nähe der Ortschaften Mesochoria und Raptei auf - die Feuerwehr rief die Menschen per Tweet dazu auf, ihre Dörfer vorsorglich zu verlassen. Laut Medienberichten sind 120 Feuerwehrleute sowie 35 Löschzüge, sieben Hubschrauber und acht Flugzeuge im Einsatz. Die Insel-Onlineplattform Evima berichtete, die Flammen näherten sich Häusern.

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(Keystone-SDA) In der Region herrscht starker Wind, der die Flammen antreibt und verbreitet. Auch am Sonntag soll es weiter stark winden. Der Brand auf Euböa ist der erste grosse Waldbrand in diesem Jahr in Griechenland. Damit ist das Land im Vergleich zu vorherigen Jahren bislang glimpflich davongekommen. Allerdings ist Euböa, die zweitgrösste Insel Griechenlands, schon seit Jahren immer wieder stark von Bränden betroffen. So fielen auf der dicht bewaldeten Insel bei verheerenden Bränden im Sommer 2021 Zehntausende Hektar Wald den Flammen zum Opfer.