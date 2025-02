Erster Preis für Bodenentsiegelung in Hubersdorf SO

Keystone-SDA

Die Umwandlung eines Parkplatzes in ein Biotop in Hubersdorf SO hat den ersten Preis im alpenweit ausgeschriebenen "Ground:breaker Award" für Bodenentsiegelung gewonnen. Verliehen wurde der Preis am Donnerstagabend in Salzburg (A).

(Keystone-SDA) Der Preis hat zum Ziel, gute Praxisbeispiele für die Entsiegelung und Verbesserung von Böden in urbanen Gebieten des Alpenraums auszuzeichnen, wie die internationale Alpenschutzkommission (Cipra) mitteilte. Bewerben konnten sich Gemeinden, Private, Vereine und Unternehmen. Für die ersten drei Plätze gab es je 4500 Euro (4223 Franken) und eine Trophäe.

Den ersten Platz errang Familie Murer für die Entsiegelung des 500 Quadratmeter grossen Parkplatzes in Hubersdorf. Dadurch entstand ein Naturgarten mit Teich, heimischen Gehölzen und Kleinbiotopen.

Der zweite Platz ging an den Verein Bodenfreiheit in Lochau (A) für die Begrünung einer durch Bauarbeiten verdichteten und entwerteten Fläche in einem Wohngebiet. Den dritten Rang errang die Gemeinde Bruneck (I) mit der Umwandlung eines ehemaligen Busbahnhofs in einen Park und Begegnungsort.