Erwerbslosenquote steigt an

Keystone-SDA

Die seit längerem schwächelnde Konjunktur hat Folgen auf dem Arbeitsmarkt. Die Erwerbslosenquote stieg im Startquartal 2026 an.

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(Keystone-SDA) Die Erwerbslosenquote gemäss der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) kam im ersten Quartal 2026 bei 5,2 Prozent zu liegen, wie aus der am Montag vom Bundesamt für Statistik publizierten Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake) hervorgeht. Sie lag damit klar über dem Wert des vierten Quartals 2025, als 5,0 Prozent gemessen wurden. Im Vorjahresquartal hatte sie lediglich 4,7 Prozent betragen.

Die ILO-Erwerbslosenquote fällt jeweils deutlich höher aus als die Arbeitslosenquote gemäss Definition des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), bei der nur gemeldete Arbeitslose berücksichtigt werden. Per Ende März lag diese bei 3,1 Prozent. In der EU lag die ILO-Erwerbslosenquote im Startquartal bei 6,1 Prozent.

Insgesamt waren im ersten Quartal in der Schweiz 5,351 Millionen Personen erwerbstätig, das entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. In Vollzeitäquivalenten nahm der Wert um 0,3 Prozent zu.