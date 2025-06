ESC-Hit «Made in Switzerland» auf den Streamingplattformen

Am ersten Halbfinal des Eurovision Song Contest (ESC) in Basel haben die beiden Moderatorinnen Sandra Studer und Hazel Brugger mit "Made in Switzerland" einen veritablen Hit gelandet. Ab Freitag ist der Song auf allen grossen Musik-Streamingplattformen verfügbar.

(Keystone-SDA) Den Sparschäler, Instant-Kaffe, LSD und natürlich den Eurovision Song Contest – all das hat die Schweiz erfunden. Davon erzählt mit einem selbstironischen Augenzwinkern der Song «Made in Switzerland». Beim Publikum ist der Song auf so grosse Gegenliebe gestossen, dass bereits beim ersten Halbfinal klar war: das ist der heimliche Siegersong.

Drei Wochen nach seiner Premiere und nachdem er mehr als 1,7 Millionen Mal auf Youtube aufgerufen wurde, ist der Song auf allen grossen Musik-Streamingplattformen greifbar, wie die ESC-Verantwortlichen bei der SRG am Donnerstag mitteilten.

Und: Eigentlich ist «Made in Switzerland» weniger ein Song als mehr ein fünfminütiges Mini-Musical. Komponiert hat das Stück Lukas Hobi, künstlerischer Leiter und Sänger der Comedy-A-Capella Gruppe «Bliss». Die Geschichte und der Text stammen von Christian Knecht, der auch gleich als Einstein selber auf der Bühne stand. Hinter Regie und Inszenierung steht Rolf Sommer.