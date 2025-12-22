Estland kauft Mehrfachraketenwerfersysteme von Südkorea

Keystone-SDA

Estland will zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit für fast 290 Millionen Euro sechs Mehrfachraketenwerfersysteme samt Munition von Südkorea erwerben. Das teilte das Estnische Zentrum für Verteidigungsinvestitionen in Tallinn mit. Die Auslieferung der selbstfahrenden Waffensysteme an das baltische EU- und Nato-Landes soll in zweiten Jahreshälfte 2027 beginnen.

(Keystone-SDA) «Da Mehrfachraketenwerfer aus militärischer Sicht von unschätzbarem Wert sind, freue ich mich sehr, dass wir neben den US-amerikanischen HIMARS-Systemen nun auch die südkoreanischen Chunmoo-Systeme erwerben werden. Dies stärkt erheblich die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit sowohl Estlands als auch der Nato», sagte Verteidigungsminister Hanno Pevkur.

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine wird in Estland als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. Die Regierung in Tallinn hat daher die Militärausgaben deutlich erhöht und rüstet massiv die Armee auf.