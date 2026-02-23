Eurodreams-Spieler gewinnt 2222 Franken pro Monat während 5 Jahren

Keystone-SDA

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler aus Portugal erhält dank der Eurodreams-Ziehung vom Montag eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren. Die Person hat die sechs richtigen Zahlen 1, 7, 12, 25, 26 und 39 getippt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nur die Traumzahl 1 fehlte, teilte Swisslos mit. Den Hauptgewinn holte deshalb niemand.

In der Schweiz, einem der acht Eurodreams-Länder, wird das Glücksspiel von Swisslos in der Deutschschweiz und im Tessin und von der Loterie Romande in der Westschweiz angeboten

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22’222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und Donnerstag statt.

https://www.swisslos.ch/de/eurodreams/einzeltipps/spielen.html