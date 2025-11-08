Evakuierung wegen Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Netstal GL

Keystone-SDA

Die Feuerwehr Glarus hat am Freitagabend in Netstal die Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses wegen eines Brandes im Keller evakuiert. Das Feuer sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Deswegen ist die Liegenschaft nicht mehr bewohnbar.

1 Minute

(Keystone-SDA) Den Brand brachte die Feuerwehr rasch unter Kontrolle, wie die Kantonspolizei Glarus am Samstag mitteilte. Anwohner hatten gegen 22.10 Uhr Alarm ausgelöst.

Der Rettungsdienst behandelte eine Person. Verletzt wurde aber niemand. Für die Bewohner organisierten die Behörden Ersatzunterkünfte. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache waren am Samstag nicht bekannt.