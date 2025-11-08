The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Evakuierung wegen Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Netstal GL

Keystone-SDA

Die Feuerwehr Glarus hat am Freitagabend in Netstal die Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses wegen eines Brandes im Keller evakuiert. Das Feuer sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Deswegen ist die Liegenschaft nicht mehr bewohnbar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Den Brand brachte die Feuerwehr rasch unter Kontrolle, wie die Kantonspolizei Glarus am Samstag mitteilte. Anwohner hatten gegen 22.10 Uhr Alarm ausgelöst.

Der Rettungsdienst behandelte eine Person. Verletzt wurde aber niemand. Für die Bewohner organisierten die Behörden Ersatzunterkünfte. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache waren am Samstag nicht bekannt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft