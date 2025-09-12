The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Evelyne Binsack will keine Liebesbeziehung mehr

Keystone-SDA

Die Schweizer Extremsportlerin Evelyne Binsack ist nicht mehr an einer Partnerschaft interessiert. "Das Gefühl von Freiheit will ich auf keinen Fall wieder aufgeben müssen", sagt die 58-Jährige zur "Glückspost".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für ihre erste grosse Liebe zog die gebürtige Nidwaldnerin ins Berner Oberland. Ihr Partner, mit dem sie die Leidenschaft fürs Fliegen von Helikoptern teilte, war tragischerweise abgestürzt. «Blick» veröffentlichte den Artikel der «Glückspost» am Freitagabend erneut online.

Das Helikopterfliegen hat Binsack mittlerweile aufgegeben. Sie kümmert sich aber weiter um einen Hengst, den ihr ein Lebenspartner hinterliess. «Als positiver Mensch hat man ja die Tendenz, alles schönzureden. Aber ich gebe zu: Es war auch schmerzhaft», sagt die Bergsteigerin rückblickend über ihre verflossenen Liebesbeziehungen.

Noch einmal verlieben, möchte sie sich nicht. «Jetzt bin ich zu 100 Prozent glücklich. Ich habe gemerkt, dass ich eine sehr zufriedene Single-Person bin», sagt Binsack.

Die Extremsportlerin bestieg 2001 als erste Schweizerin den Mount Everest. Sie reiste mehrheitlich zu Fuss oder mit dem Fahrrad vom Berner Oberland an den Süd- und den Nordpol. «Es ist verrückt, dass ich das alles überlebt habe.» Dafür sei sie Gott dankbar, sagt die gläubige Abenteurerin.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft