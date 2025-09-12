Evelyne Binsack will keine Liebesbeziehung mehr
Die Schweizer Extremsportlerin Evelyne Binsack ist nicht mehr an einer Partnerschaft interessiert. "Das Gefühl von Freiheit will ich auf keinen Fall wieder aufgeben müssen", sagt die 58-Jährige zur "Glückspost".
(Keystone-SDA) Für ihre erste grosse Liebe zog die gebürtige Nidwaldnerin ins Berner Oberland. Ihr Partner, mit dem sie die Leidenschaft fürs Fliegen von Helikoptern teilte, war tragischerweise abgestürzt. «Blick» veröffentlichte den Artikel der «Glückspost» am Freitagabend erneut online.
Das Helikopterfliegen hat Binsack mittlerweile aufgegeben. Sie kümmert sich aber weiter um einen Hengst, den ihr ein Lebenspartner hinterliess. «Als positiver Mensch hat man ja die Tendenz, alles schönzureden. Aber ich gebe zu: Es war auch schmerzhaft», sagt die Bergsteigerin rückblickend über ihre verflossenen Liebesbeziehungen.
Noch einmal verlieben, möchte sie sich nicht. «Jetzt bin ich zu 100 Prozent glücklich. Ich habe gemerkt, dass ich eine sehr zufriedene Single-Person bin», sagt Binsack.
Die Extremsportlerin bestieg 2001 als erste Schweizerin den Mount Everest. Sie reiste mehrheitlich zu Fuss oder mit dem Fahrrad vom Berner Oberland an den Süd- und den Nordpol. «Es ist verrückt, dass ich das alles überlebt habe.» Dafür sei sie Gott dankbar, sagt die gläubige Abenteurerin.