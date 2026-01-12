Ex-Fussballprofi Alex Frei ist mit seinem Leben mehr als zufrieden

Keystone-SDA

Der Rekordtorschütze der Schweizer Nationalmannschaft und Fussballtrainer Alex Frei ist mit seinem Leben sehr zufrieden. Er habe viel mehr erreicht, als er sich jemals erträumt habe, sagte Frei der "Bilanz".

(Keystone-SDA) Sein Wunschberuf sei immer Profifussballer gewesen, so der 46-Jährige. Er habe aber auf Wunsch seiner Eltern zuerst eine Berufslehre machen müssen. Seine Eltern hätten ihn aber immer unterstützt.

«Sie waren viel an den Jugendspielen, aber immer so, dass ich nie etwas gemerkt habe. Damit möchte ich sagen: Sie verhielten sich dezent im Hintergrund, aber ich wusste, sie waren da», sagte Frei. Ein wesentlicher oder sehr grosser Anteil an seinen Träumen hatten schon immer seine Grosseltern. Sie waren neben den Eltern die grösste Unterstützung.