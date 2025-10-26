Ex-Miss-Schweiz Melanie Winiger und Timo Todzi sind verlobt

Keystone-SDA

Ex-Miss-Schweiz Melanie Winiger und ihr Partner Timo Todzi haben sich verlobt. Bekannt gab das Paar dies offenbar an einer Halloween-Party im Zürcher Kaufleuten, wo Winiger und Todzi vor drei Jahren bereits ihre Liebe öffentlich machten.

(Keystone-SDA) «Ja, wir haben uns schon vor einer Weile verlobt», sagte die 46-jährige Winiger demnach zum «Blick», der zuerst darüber berichtet hatte. Die beiden hätten die Neuigkeit zuerst einfach für sich behalten wollen.

Zu konkreten Hochzeitsplänen liess sich das Paar nicht in die Karten blicken: «Wir sind extrem relaxed in allem, was wir machen. Wenn es passt, dann passt es. Wir lassen uns Zeit», so Winiger. Mit dem 31-jährigen Todzi ist Schauspielerin und Moderatorin seit rund drei Jahren zusammen.

Für die Miss Schweiz von 1996 wäre es die dritte Hochzeit. Von 2008 bis 2012 war sie mit dem Schweizer Musiker Stress verheiratet. Rund vier Jahre später kam sie mit dem DJ Reto Ardour zusammen. 2017 gaben sie sich das Ja-Wort. Ihre Liebe zerbrach vier Jahre später.