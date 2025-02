Extreme Klimabedingungen auf Exoplanet überraschen Forschende

Keystone-SDA

Windgeschwindigkeiten von bis zu 70'000 Kilometern pro Stunde und Wolken aus verdampftem Metall: Bei der Untersuchung des Exoplaneten "Wasp-121b" haben Schweizer Forschende Klimabedingungen entdeckt, die so extrem sind, dass sie bestehende Modelle infrage stellen.

(Keystone-SDA) Um mehr über den rund 900 Lichtjahre von der Erde entfernten Gasplaneten herauszufinden, richteten Astronominnen und Astronomen die vier Teleskope des Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) auf «Wasp-121b». Die Resultate wurden am Dienstag in «Nature» veröffentlicht.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermittelten die Windgeschwindigkeiten auf dem Exoplaneten, indem sie die Bewegung von Dämpfen aus Eisen, Natrium und Wasserstoff in verschiedenen Höhen der Atmosphäre nachverfolgten.

Wie in einem Science-Fiction-Film

Das Ergebnis, eine dreidimensionale Karte der atmosphärischen Strömungen, stelle theoretische Vorhersagen auf den Kopf, schrieb die Universität Genf (Unige) in einer Mitteilung zur Studie. «Es fühlt sich an, als wären wir in einem Science-Fiction-Film», wurde Studienleiterin Julia Victoria Seidel, ehemalige Doktorandin an der Unige, in der Mitteilung zitiert.

Es waren dabei nicht nur die Windgeschwindigkeiten von bis zu 70’000 km/h, die die Forschenden überraschten. Auch die Verteilung der Strömungen wich erheblich von bisherigen theoretischen Vorhersagen ab. Schwere Eisendämpfe steigen mit kräftigen Aufwinden von der extrem heissen Tagseite des Planeten auf und werden in Richtung der kühleren Nachtseite transportiert.

Dieser Aufwind wird von einem Jetstream überlagert, der die Luft aus den mittleren Schichten um den Äquator des Planeten zirkulieren lässt. «Theoretische Modelle hatten genau das Gegenteil vorausgesagt, nämlich die Umkehrung der Position dieser beiden Schichten», erklärte Seidel.

Die extremen klimatischen Bedingungen auf dem Exoplaneten bringen laut der Unige die Modelle, mit denen das Klima auf Planeten simuliert wird, an ihre Grenzen.