Fünf neue Mitglieder im bernischen Grossen Rat vereidigt
Der bernische Grosse Rat zählt fünf neue Mitglieder. Sie sind am Montag zu Beginn der Sommersession vereidigt worden.
(Keystone-SDA) Die fünf neuen Mitglieder kommen aus vier verschiedenen Parteien. Jann Fritz Bangerter (SVP/Biel) folgt auf Korab Rashiti, die ehemalige Berner Stadtratspräsidentin Valentina Achermann (SP/Bern) auf Nicola von Greyerz.
Milena Daphinoff (Mitte/Bern) ersetzt Sibyl Eigenmann, René Maeder (Mitte/Kandersteg) rückt für Matthias Matti nach und Willy Schranz (EDU/Adelboden) folgt auf Jakob Schwarz.