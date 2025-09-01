The Swiss voice in the world since 1935
Fünf neue Mitglieder im bernischen Grossen Rat vereidigt

Der bernische Grosse Rat zählt fünf neue Mitglieder. Sie sind am Montag zu Beginn der Sommersession vereidigt worden.

(Keystone-SDA) Die fünf neuen Mitglieder kommen aus vier verschiedenen Parteien. Jann Fritz Bangerter (SVP/Biel) folgt auf Korab Rashiti, die ehemalige Berner Stadtratspräsidentin Valentina Achermann (SP/Bern) auf Nicola von Greyerz.

Milena Daphinoff (Mitte/Bern) ersetzt Sibyl Eigenmann, René Maeder (Mitte/Kandersteg) rückt für Matthias Matti nach und Willy Schranz (EDU/Adelboden) folgt auf Jakob Schwarz.

