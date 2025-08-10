The Swiss voice in the world since 1935
Fünf teils schwer Verletzte nach heftiger Kollision bei Benken SG

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A15 bei Benken SG ist am frühen Sonntagmorgen ein Auto gegen ein auf dem Pannenstreifen stehendes Fahrzeug geprallt. Fünf Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte, handelt es sich bei einem der Schwerverletzten um den Mitfahrer im Pannenauto. Dieser hatte sich nach dem Anhalten hinter das Auto begeben und wurde vom herannahenden Auto erfasst. Eine Mitfahrerin dieses Autos wurde ebenfalls schwer verletzt, die anderen Personen unbestimmt.

Mehrere Rettungsdienste sowie die Rega überführten alle Verletzten in verschiedene Spitäler. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Wieso es zum Auffahrunfall kam, ist noch nicht geklärt.

