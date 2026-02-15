Für Snowboardlegende Tanja Frieden ist jedes Jahr ein Geschenk

Keystone-SDA

Im Leben der ehemaligen Snowboard-Olympiasiegerin Tanja Frieden gibt es alle zehn Jahre ein Highlight. "Mit 20 kam ich in den Weltcup, mit 30 holte ich den Olympiasieg in Turin, mit 40 kam mein Sohn zur Welt", sagte die 50-Jährige der "SonntagsZeitung".

(Keystone-SDA) «50 tönt krass», so Frieden. «Was kommt jetzt?» Sie sei ein älteres Mami und extrem motiviert, fit zu bleiben. «Obwohl ich für andere Trainingspläne schreiben könnte, habe ich einen Personal Coach engagiert.» Einige ihrer Freunde seien früh gestorben. «Für mich ist jedes Jahr, das ich leben kann, ein Geschenk.»

Für ihren Erfolg im Sport habe sie alles Erdenkliche gemacht. So habe sie zum Beispiel vor Olympia 2006 in Turin ihre Kleider auspendeln lassen, denn es gebe Farben, die zu einem Menschen passen, und solche, die überhaupt nicht gut sind. «Ich wusste, dass ein Teil der Schweizer Olympiakleider rot sein würde, aber etwas Rotes habe ich nie getragen. Also ging ich zu einer Frau, die Kleider auf die Frequenzen eines Menschen abstimmte – dementsprechend wählte ich mein Outfit.»