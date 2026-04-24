Fahrer kann sich in Lenggenwil SG aus brennendem Auto retten

Keystone-SDA

Am frühen Donnerstagnachmittag hat ein 55-jähriger Mann sein brennendes Auto in Lenggenwil rechtzeitig verlassen können, bevor es vollständig ausbrannte. Am Auto und an einem Buswartehäuschen entstand jedoch Sachschaden von mehreren tausend Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 55-jähriger Mann fuhr am Donnerstag mit seinem Auto kurz vor 13.45 Uhr auf der Abt Bedastrasse in Richtung Wil, wie die Polizei in einer Mitteilung am Freitag schreibt. Auf Höhe Laupen habe der Mann Rauch aus dem Motorraum wahrgenommen und sich entschieden, in eine Nebenstrasse abzubiegen.

Gemäss Polizei parkierte der 55-Jährige sein Auto in der Nähe einer Bushaltestelle. Dort konnte er das Auto verlassen, ehe es in Vollbrand geriet.

Die in der Zwischenzeit durch Drittpersonen über die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen aufgebotene Feuerwehr löschte den Brand. Das Auto brannte laut Polizei dennoch komplett aus.