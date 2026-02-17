Fasnächtler stürzt in Schötz nach Tritt und wird schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Fasnächtler ist am Freitag in Schötz körperlich angegangen und dabei so schwer verletzt worden, dass er von einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden musste. Wer den Angriff begangen hat, war am Dienstag nicht bekannt, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

(Keystone-SDA) Das Opfer, ein 54 Jahre alter Mann, hatte am Freitagabend in Schötz einen Fasnachtsanlass besucht. Er befand sich nach 23 Uhr auf dem Heimweg, als ihm von hinten ein Tritt versetzt wurde und er stürzte. Dabei habe sich der Mann erhebliche Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei mit.

Die Polizei geht gemäss der Mitteilung davon aus, dass der Täter mit einer Gruppe Männer unterwegs gewesen war.