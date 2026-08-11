Fast 4500 Personen am offiziellen Basler Rheinschwimmen

Keystone-SDA

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Rund 4000 bis 4500 Schwimmerinnen und Schwimmer haben am Dienstagabend am offiziellen Basler Rheinschwimmen teilgenommen. Die 46. Ausgabe des Traditionsanlasses fand bei einem niedrigen Wasserpegel statt.

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(Keystone-SDA) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer starteten um 18.00 Uhr beim Schaffhauserrheinweg auf der Höhe Stachelrain am Kleinbasler Ufer. Bei einer Aussentemperatur von 32 Grad und einer Wassertemperatur von knapp 25 Grad liessen sie sich bis zur Johanniterbrücke treiben.

Wegen des niedrigen Pegels mussten die Teilnehmenden mehr Zeit für die Strecke einrechnen. Rund 45 Minuten waren die Schwimmenden unterwegs. Einige von ihnen nahmen sich auch mehr Zeit und waren rund 90 Minuten im Wasser.

Die Rheinschifffahrt war wie immer während dieser Veranstaltung aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) organisiert jeweils diesen öffentlichen Anlass.