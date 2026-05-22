Fast zwei Tonnen Pommes frites in die Schweiz geschmuggelt

Keystone-SDA

Mobile Zollbeamte haben am Montag im solothurnischen Flüh 1860 Kilogramm gefrorene Pommes frites in einem ungekühlten Lieferwagen entdeckt. Die fälligen Zollgebühren habe der Lenker nicht bezahlt.

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(Keystone-SDA) Der Lenker des Lieferwagens, ein 30-jähriger Iraker, sei zuvor aus Frankreich eingereist, teilte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Freitag mit. Zudem sei der Lieferwagen mit Schweizer Kontrollschildern um 670 Kilogramm überladen gewesen.

Das Bundesamt hat laut Medienmitteilung ein Zollstrafverfahren eingeleitet, den Lieferwagen beschlagnahmt, die Pommes frites eingezogen und den Lenker aufgrund des überladenen Fahrzeuges angezeigt.