Favoritin «Canaille» gewinnt Finale der Eringerkuh-Kämpfe

Keystone-SDA

Die Kuh "Canaille" hat am Sonntag in Sitten das nationale Finale der Eringerkuh-Kämpfe gewonnen. In einem kurzen Kampf besiegte sie ihre letzte Konkurrentin "Megane" und wurde zur "Königin der Königinnen" gekrönt.

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(Keystone-SDA) Der Star der Brüder Dayer und ihrer Familie aus Hérémence VS liess «Megane» aus Vissoie VS keine Chance. «Canaille» stieg als Königin der 1. Kategorie und somit als Favoritin ins Finale, «Megane» ist die Königin 3. Kategorie.

Über 12’000 Zuschauer verfolgten in der Arena Pra Bardy bei Sitten das Finale der traditionellen Kuhkämpfe, welches dieses Jahr von den Viehzuchtgenossenschaften des Oberwallis organisiert wurde. Während zweier Tage standen sich in diesem Finale die Siegerkühe regionaler Wettbewerbe gegenüber.

Als Höhepunkt der Kampfsaison zeigte das Finale einmal mehr die Verbundenheit von Züchtern, Familien und der Öffentlichkeit mit der Eringerkuh-Rasse und ihren Werten. Das nationale Finale ist jeweils ein beliebtes und generationsübergreifendes Treffen, bei dem Tradition, Bergbauernhaltung und Walliser Identität zusammenkommen.