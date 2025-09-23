The Swiss voice in the world since 1935
Fernwärme wird in Basel ab Oktober im Schnitt um 7 Prozent teurer

Keystone-SDA

Die Fernwärmetarife in Basel-Stadt werden ab Anfang Oktober um durchschnittlich sieben Prozent steigen. Dies geschieht vor dem Hintergrund von Investitionen in den Fernwärmeausbau, wie die Industriellen Werke Basel (IWB) am Dienstag mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Daraus würden bei einem 15-Kilowattanschluss und durchschnittlichem Verbrauch von 27’000 Kilowattstunden Mehrkosten von 18.60 Franken im Monat resultieren. In den Anstieg eingerechnet sind ein um 0,55 Rappen pro Kilowattstunde erhöhter Bezugspreis sowie eine Erhöhung der jährlichen Anschlusspauschale um fünf Franken pro Kilowatt, wie es weiter heisst.

Laut den IWB ist es die erste Preisanpassung seit drei Jahren und die Tarife lägen deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt. Die Regierung hat die Anpassung genehmigt, wie sie in einer eigenen Mitteilung vom Dienstag schreibt.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

