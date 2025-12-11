Feuer beschädigt mehrere Fahrzeuge in Holzhalle in Zuchwil SO

Keystone-SDA

Ein Brand hat in der Nacht auf Donnerstag in Zuchwil SO mehrere Fahrzeuge in einer landwirtschaftlich genutzten Holzhalle beschädigt. Es entstand gemäss Polizeiangaben ein Sachschaden von mehreren 10'000 Franken. Die Brandursache wird ermittelt.

(Keystone-SDA) Zunächst seien kurz vor 02.00 Uhr zwei Autos im Bereich der Halle im Oberen Emmenholz in Brand geraten, teilte die Kantonspolizei Solothurn mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien diese Autos in Vollbrand gestanden.

Das Feuer habe auch die aus Holz konstruierte Halle erfasst. Trotz des raschen Löscheinsatzes durch Angehörige der Feuerwehr Zuchwil seien in der Halle mehrere Landwirtschaftsfahrzeuge beschädigt worden. Es gab keine Verletzten. Spezialisten der Kantonspolizei nahmen Ermittlungen zur Brandursache auf.