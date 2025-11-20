Feuerwehr evakuiert in Beromünster zehn Personen aus Haus

Keystone-SDA

Zehn Personen sind am frühen Donnerstagmorgen in Beromünster LU aus einem brennenden Haus evakuiert worden. Mehrere von ihnen mussten sich wegen des Verdachts auf Rauchvergiftungen medizinisch betreuen lassen.

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft wurde der Brand im Gebiet Under Brugg kurz vor 05.30 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehren vor Ort eintrafen, stand das Gebäude in Vollbrand.

Wieso es zum Brand kam, war am Donnerstag noch nicht geklärt. Die Brandermittler der Luzerner Polizei hätten ihre Untersuchungen aufgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.