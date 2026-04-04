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Feuerwehr rückt in Basel wegen Brand aus – Keine Opfer

Keystone-SDA

In Basel ist die Feuerwehr am Samstagabend wegen eines Brandes an der Gasstrasse ausgerückt. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Das Feuer war allerdings bereits weitgehend gelöscht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge war der Brand aus noch zu klärenden Gründen in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen, wie es in einer Mitteilung vom Samstagabend hiess.

Als die Feuerwehrleute kurz nach 21 Uhr eintrafen, sei das Feuer zwar weitgehend gelöscht gewesen; sie hätten aber noch Nachlöscharbeiten ausführen und die Liegenschaft entlüften müssen. Wegen der Rauchentwicklung habe ein Teil der Liegenschaft vorübergehend evakuiert werden müssen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die genaue Brandursache, wie es weiter hiess.

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